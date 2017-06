Jesusa acerca al público la obra cumbre de la Décima Musa

La Jornada

CDMX.- La dramaturga, actriz y directora escénica Jesusa Rodríguez restrenará el 13 de julio la obra Primero sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), en la que propone al espectador un viaje hacia el conocimiento lleno de luces y sombras.

La poeta novohispana escribió la obra en 1684, al observar un eclipse en la bóveda celeste. En el poema describe el solsticio de invierno de ese año.

El poema Primero sueño es considerado la manifestación de su concepto del mundo y su obra cumbre, una biografía intelectual y del alma.

El montaje, cuyo estreno se hizo en 2008 en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ahora se presentará del 13 al 16 de julio en el teatro La Capilla.

La finalidad, dice Jesusa en entrevista con La Jornada, es acercar al público la obra poética de la Décima Musa. “Lo más importante es que las personas conozcan a fondo Primero sueño y es una puesta a oscuras porque la ambición es todavía mayor: que los que lo vayan a escuchar en el teatro y puedan viajar a través de la Luna como hizo Sor Juana a través de este poema”.

A la actriz le interesó ese texto porque en Respuesta a sor Filotea de la Cruz la monja jerónima dice que Primero sueño es el único poema que escribió por gusto.

“También me llamó la atención –añade Jesusa– que muy pocos lo conocemos. Es un poema difícil, pero no se difunde; existen muchos estudios sobre éste en la academia, pero no se difunden al público.”

En palabras de Jesusa Rodríguez, el leitmotiv de esa puesta en escena “es que la gente conozca Primero sueño y pueda vivir la experiencia que Sor Juana relata en el poema, que consiste en viajar a través de la Luna a la causa primera o al conocimiento”.

Sobre la idea del saber, explica Jesusa Rodríguez, es que el conocimiento ahí está, pero no lo queremos ver; como que estamos muy ciegos los humanos hoy día.

Primero sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz, es una obra maestra. En esta silva, la autora nos deja su herencia intelectual y además inaugura en la literatura mundial la aventura solitaria del viaje de conocimiento. Es el poema más extenso que tiene la Décima Musa y también es el más personal, como verifica su biógrafo, el jesuita Diego Calleja.

Efigie y frase en el billete de $200

A Jesusa Rodríguez le sorprende que la obra de Sor Juana Inés de la Cruz sea poco difundida y le resulta extraño que las personas no presten atención al billete de 200 pesos, porque ahí junto al rostro de la monja, no sólo aparece la frase Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, también está un libro con las primeras líneas de Primero sueño.

La dramaturga y activista, quien compartió a la periodista y escritora Elena Poniatowska que en 1996 comenzó a memorizar Primero sueño, porque se había obsesionado con él y empezó a amarlo y a intentar descifrarlo, se pondrá los hábitos para interpretar la biografía íntima de Sor Juana.

Vamos a intentar que esa puesta en escena sea un viaje y esperemos ser guiados por Sor Juana, por el silencio y la oscuridad. Esa es la idea, explica Jesusa.

También invita al público a no preocuparse por entender el significado del poema de forma inmediata, simplemente desea que se entregue a la luminosa oscuridad y a la riqueza sonora de este altísimo Primero sueño.

La obra busca compartir con el espectador la belleza de la silva y fomentar el conocimiento del poema cumbre de Sor Juana Inés de la Cruz.

Primero sueño, poema donde la Décima Musa describe todo el proceso de conocimiento, de la llegada de la noche con el dormir de los sentidos al despertar de éstos y el comienzo del nuevo día, se escenificó el pasado abril en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

La nueva temporada de Primero sueño, con la actuación de Jesusa Rodríguez, se efectuará los días 13, 14 y 16 de julio a las 20 horas y el 15 a las 19 horas en el teatro La Capilla (Madrid 13, colonia Del Carmen, Coyoacán).