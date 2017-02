Jesús María puede cobrar servicio de agua potable a escuelas y hospitales

Andrés Rojo

Jesús María, Ags.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera a favor del municipio de Jesús María el recurso jurídico interpuesto por la administración municipal anterior para regresar los cortes de agua ahora el gobierno municipal está facultado para cobrar el servicio a escuelas y hospitales públicos, aseguró el secretario del Ayuntamiento Refugio Muñoz.

Comentó que la Corte otorgó esa opción al muncipio de Jesús María así como cortar el servicio de agua potable a los usuarios que presenten más de tres meses de adeudo con el ayuntamiento.

No bostante, en el caso de los hospitales y las escuelas la decisión del gobierno de Noel Mata Atilano será el de no cobrar por el momento para no dejar sin el vital líquido a dichas instituciones que son de mucha importancia para la población.

Sin embargo, el funcionario municipal reconoció que con este recurso sí se sienta un precedente para que este tipo de instituciones estén conscientes de que no es posible seguir desperdiciando el vital liquido que les corresponde a todos los aguascalentenses.