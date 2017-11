Jesús María no ha sido notificado de irregularidades financieras: Mata

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-El actual ayuntamiento de Jesús María no ha sido notificado de las observaciones financieras hacia la pasada gestión, aseveró Noel Mata Atilano, presidente del municipio conurbano.

“Aún no nos llega la notificación como tal. En cuanto nos llegue, lo pasaremos al área de fiscalización municipal para que nos la revise y se empiecen a ver los expedientes y solventar cada una de ellas”, comentó en entrevista.

La anterior administración de Jesús María que encabezó el panista Antonio Arámbula apareció en su último año con observaciones por al menos 18 millones de pesos: 15 millones en la alcaldía y 3.5 millones en su organismo operador del agua.

“Como tal todavía no tenemos la información. Sí he escuchado en los propios medios de comunicación de estos faltantes, pero hasta que no tengamos la notificación podremos proceder a través de nuestras áreas”, insistió Mata Atilano.

– ¿A usted le entregaron limpia la casa?

– La verdad es que hasta ahora todos los detalles que hubo los conocíamos, se han ido tratando de solventar poco a poco. Observaciones desde el primer semestre de la Auditoría Superior de la Federación las cuales se han resuelto, muchas eran cosas de forma y de falta de información documental y se les pidió a las personas que estaban en cargos que se presentaran para solventarlas.

El alcalde panista de Jesús María estableció que no se solapará quien haya cometido irregularidades con las finanzas del ayuntamiento.

– ¿Pagará quien tenga que pagar?

– Así es.

Noel Mata fue entrevistado en su comparecencia ante diputados del Congreso del Estado, con motivo de su propuesta de Ley de Ingresos,