Jesús María, Calvillo y Rincón con más robos en el interior de Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Jesús María, Calvillo y Rincón de Romos son los 3 municipios del interior que registran el mayor número de robos a casa habitación con o sin violencia en el periodo que comprende desde el mes de enero a noviembre del 2017.

Los datos arrojan que en el municipio de Jesús María se registraron 333 robos, de los que se desprenden 7 con violencia y 326 sin violencia. En este municipio se registró casi un robo por día, al considerar que al término del mes se contabilizaban 334 días transcurridos del año. En octubre se presentó el alza más importante, con 51 casos donde la gente vio afectado su patrimonio.

El segundo lugar, donde se ubica a Calvillo, se presentaron 112 robos, todos dentro de la categoría de robos sin violencia, de los cuales se presentaron 19 durante agosto, el mes que registró el mayor número de casos.

Mientras que, en Rincón Romos, municipio presidido por el panalista Francisco Javier Rivera, hubo 93 robos, de los cuales 2 fueron con lujo de violencia y 91 sin actos de este tipo. En este municipio, el delito ha ido en incremento, luego de que en enero contaran con apenas 7 robos, mientras que en noviembre del mismo año se incrementó a 16.

Le siguen Pabellón de Arteaga con 82; en quinto lugar, está San Francisco de los Romo con 60 robos; luego el municipio de El Llano con 39 delitos de este tipo; mientras que en Asientos se presentaron 37 denuncias; luego Tepezalá con 25 robos; en el noveno puesto se encuentra Cosío con 20 delitos y finalmente, San José de Gracia con 12 robos.

Destaca este último municipio que en enero, febrero y junio no contabilizó robos, mientras que en los meses de marzo, abril, agosto y octubre solamente registró uno por mes; y en mayo, julio, septiembre y noviembre se presentaron 2 por mes.

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.6 por ciento a nivel nacional durante 2016, mientras que en 2015 fue de 93.7 por ciento. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.1 por ciento y la desconfianza en la autoridad con 16.5 por ciento.