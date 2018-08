Jesús Corona utilizó camisetas indebidas en Chivas vs Cruz Azul

El partido entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara fue muy movido, pero además de la tormenta y el diluvio que azotó la ciudad entre dos horas antes de comenzar el encuentro y el mediotiempo, tuvo varias cosas curiosas y que todos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué José de Jesús Corona usó dos uniformes distintos?

El portero salió de púrpura, con jersey, shorts y medias moradas, pero en el segundo tiempo vistió completamente de negro, puesto que en la primera mitad, su uniforme se confundía con el azul -mojado- de sus compañeros. Pero además de contravenir el reglamento de Liga MX, también lo hizo con el de la FIFA.

El Reglamento de Competencia 2018-19 de la Liga MX, en el Capítulo V, apartado L: Equipamiento, Artículo 83, señala que “los tres uniformes registrados deberán ser totalmente opuestos entre sí y contrastantes entre ellos (color claro y oscuro, incluyendo calcetas)”, mientras que en las Reglas de Juego 2018-19 de la International Football Association Board, en su regla 4, punto 3, “cada guardameta vestirá los colores que lo diferencien de los demás jugadores y del equipo arbitral”.

Si bien fue error de Fernando Hernández no reportar en el informe arbitral la infracción a las reglas en el primer tiempo, Felipe Ramos Rizo le confirmó a As México que “sí, está mal. Corona no debió jugar así”, asegurando que el referí del encuentro era el encargado de sancionarlo.