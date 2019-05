Jennifer López arrasa en Instagram con fotos en la piscina

Soy Carmín

Jennifer López presume cuerpazo en diminuto bikini mientras se relajaba en la piscina. La actriz y cantante estadounidense Jennifer López compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini en la que destacó su lado más sensual con un profundo escote.

En la fotografía, Jennifer López aparece con gafas de sol y un pequeño bikini color blanco que permitió ver sus atributos delanteros y un poco del resto de las curvas de su figura. ¡Dejó muy poco a la imaginación!

Jennifer López es una de las famosas que más conexión tiene con sus seguidores, ya que a través de sus redes sociales publica muchas imágenes de su vida personal. Las fotografías de J.Lo siempre generan comentarios que en su mayoría, destacan lo bien que luce la actriz.

Jennifer López siempre ha sido una mujer que cuida su figura. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 90 millones de seguidores, JLo registró los avances en su régimen alimenticio.

En una entrevista de 2010 Jennifer aseguró que “no hay cremas mágicas para ser bella, no existen”, pero comentó que su mayor consejo de belleza es: “no sol en exceso, dormir bien, tomar mucha agua, no beber y no fumar”.

