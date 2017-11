Jennifer Lawrence revela por qué fracasó su romance con Darren Aronofsky

Quien.com

Washington.- Los primeros rumores acerca de la ruptura de Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky comenzaron a circular hace poco más de una semana, aunque no ha sido hasta ahora cuando la propia actriz ha querido confirmarlos explicando cuáles fueron los motivos que los llevaron a seguir caminos separados tras poco más de un año. Pese a que muchos apostaban porque sería la diferencia de edad de dos décadas que existe entre ambos la que acabarían desgastando su romance, finalmente el problema ha sido que pasaron demasiado tiempo juntos durante y tras el rodaje de la cinta ‘Mother!’, que el dirigió y ella protagoniza.

Tal y como confiesa la intérprete, por norma general su trabajo consiste en rodar y “vender” una película y olvidarse de ella en adelante, pero en esa ocasión le tocó ejercer de estrella protagonista y novia, una doble responsabilidad que acabó resultándole abrumadora.

“Estábamos de promoción juntos, y lo último de lo que quería hablar yo cuando volvíamos al hotel era de la película, pero eso era lo único que él deseaba hacer. Y lo entiendo; es su bebé: él lo concibió, lo escribió, lo dirigió. Yo estaba trabajando a turnos dobles, tratando de ser una buena novia mientras al mismo tiempo lo único en lo que podía pensar era en si, por Dios, podía dejar de girar todo en torno a ‘Mother!’ durante un instante”, ha reconocido la joven de 27 años en una conversación mantenida con Adam Sandler en la serie ‘Actors on Actors’ de Variety.

Las distintas posturas de la pareja hacia las críticas negativas, que ella prefiere ignorar y que él analiza al milímetro, también jugaron un papel fundamental en su separación.

“Leía los comentarios negativos, y al final tuve que decirle que no me parecía sano y que no participaría en ese juego porque, si los escuchaba, me pondría a la defensiva, especialmente porque estaban hablando de mi hombre”, ha recordado.