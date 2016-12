JAMC evadió pagar 32 mdp a Canal Interceptor, lo hará Tere Jiménez

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Ahmed Franco Aguilar, síndico procurador del ayuntamiento capital, precisó que será Tere Jiménez Esquivel, alcaldesa electa de Aguascalientes, la que pague la deuda de 32 millones de pesos del ayuntamiento capital, respecto a unos terrenos expropiados en canal interceptor, y que no se había llegado a un acuerdo con los dueños desde 2002.

Tras la resolución legal que daba la culpa al municipio de la capital, Franco Aguilar comentó que se trata de un tema caliente para Jiménez Esquivel y su administración. “En el siguiente ejercicio fiscal –de 2017- ya está presupuestado dicho pago, aunque se trate de un tema injusto porque esos terrenos no valen eso”, aseveró uniéndose a la opinión de Juan Antonio Martín del Campo, alcalde de Aguascalientes quien hace no mucho avisó que intentarán que los abogados de la presidencia ganen la apelación para no pagar.

Sobre esto, quiso dejar claro que no es culpa de la actual administración, sino un poco de todos los alcaldes que han pasado: “desde Ricardo Magdaleno, Martín Orozco, Gabriel Arellano, Adrián Ventura y Lorena Martínez, porque al menos una vez supieron sobre el tema”. Para el síndico, este suceso no debió de haber crecido, sino que se tuvo que liquirdar lo más pronto posible.

Ante esto, comentó que la próxima contraloría del municipio tendrá que deslindar responsabilidades a todos los involucrados “porque no es un tema menor 32 millones de pesos, con eso es suficiente para ya no volver a trabajar”.

Por último, aceptó que si el caso no le hubiese ‘explotado’ a Martín del Campo, el actual alcalde tampoco lo hubiera liquidado. “No se cuál sea el precio justo, pero no son 32 millones de pesos. Por ahora hemos logrado que un tema de 15 años y varias administraciones por fin vaya en vías de cumplimiento”.

Habrá que señalar que sí existe alguna responsabilidad legal no será el todavía alcalde el responsable, sino el propio sindico procurador, al ser Rafael Ahmed Franco el responsable jurídico del Ayuntamiento.