Jaime Gallo dice que aprendió la lección, tras inhabilitación en el SPF

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Dirección del Instituto Municipal de Planeación, en el Ayuntamiento de esta capital, Jaime Gallo Camacho, reconoció que aprendió la lección para entregar información en tiempo y forma que le solicite la ciudadanía vía transparencia.

Lo anterior luego de que en el 2014 le endosaron una inhabilitación de 3 meses para trabajar en el servicio público federal, misma que combate con un amparo, pese a que temporalmente ya debería haber prescrito.

En entrevista con El Clarinete, Jaime Gallo habla de esa situación.

Aquí la charla

El Clarinete: Fuiste director de la CONAGUA en Zacatecas por cuatro meses, ¿por qué te inhabilitan de la función pública?

Jaime Gallo: Este tema que tiene que ver con un procedimiento administrativo detalla la información pública, pues indica que desde que se abren los mecanismos de transparencia hay una obligación de las autoridades que involucran que, hay cierta información que piden los ciudadanos y que se tiene que entregar en tiempo y forma, en aquel entonces cuando yo estaba en CONAGUA Zacatecas, el director local era el licenciado Enrique Morán Faz, en ausencia de él porque estuvo de comisión, recaigo a encargado de la dirección local y dentro de una de las áreas, que era el área de administración del agua hubo el requerimiento de una información relativa a pozos, se entregó de acuerdo a la ley en tiempo, pero como la CONAGUA tiene un reglamento específico para ver esos temas dentro de la institución, la respuesta que se envió a México llegó un día después de la autorización, entonces fue un tema que se emitió la revisión, a mí me llegó información cuando estaba yo ingresando al municipio que entonces tenía prácticamente un año de haber dejado la Comisión Nacional del Agua, yo trabajé en CONAGUA Zacatecas del 2011 al 2012 y luego estuve como director local aquí en Aguascalientes de 2012 a 2013, entonces en un procedimiento de información pública que se entregó de forma extemporal…

EC: ¿Entonces fue una negligencia adscrita a tu cargo?

JG: El tema tiene que ver con el subdirector de administración del agua de la dirección local de CONAGUA en Zacatecas no entregó de forma oportuna pero como yo estaba de encargado de despacho…

EC: A ti te tocó…

JG: Me tocó sancionar al servidor público que incumplió y a mí como jefe inmediato de esa persona.

EC: Fueron tres meses de inhabilitación

JG: Sí, en el Gobierno Federal. De hecho yo promoví un amparo después de eso, precisamente porque yo era el titular de la dependencia en ese momento, estaba solo como encargado de despacho y era un tema bajo la responsabilidad del subdirector de la administración del agua de la dirección local de Zacatecas.

EC: Entonces, ¿aprendiste la lección sin querer? ¿Si te piden información de transparencia, qué vas s hacer?

JG: Claro, parece que esa es una lección para todos los servidores públicos, yo creo que el tema de transparencia es un tema muy importante que llegó para quedarse en la sociedad, es un tema que permite al ciudadano conocer todos los detalles que suceden en materia administrativa y yo creo en particular que en ocasiones los tiempos que se establecen por la ley son tiempos razonables para poder dar respuesta, en ocasiones, o porque no corresponde a la información, o porque no corresponde al área, se detiene el tiempo de respuesta y que en ocasiones las sanciones pueden llegar a ser graves como en este caso, que fue una sanción que en estricto sentido no me tocaba a mí como responsable del área

EC: Y tú te la tuviste que comer como se dice coloquialmente

JG: Precisamente por eso fue que promoví un amparo porque no me tocaba a mí haberla atendido

EC: Ahora sí que te la aplicaron

JG: Y posteriormente me buscaron para hacer el requerimiento y llevar a cabo el proceso de investigación.

EC: ¿Y en qué quedó eso?

JG: Hay un proceso legal de amparo en ese proceso pero si te das cuenta, eso implica para un proceso de contratación en el ámbito federal, es decir, yo tendría que acreditar que ya quedó solventado ese proceso legal antes de volver a incorporarme al Gobierno Federal, de tal forma que cuando entré al Municipio, pues no existe una constancia

EC: De todos modos eso ya fue en el 2014

JG: Sí, pero finalmente esos procesos siguen hasta que confluyen y en este caso…

EC: Aún está vigente pues….

JG: Está en el proceso de ser juzgado y por otro lado también en el ámbito estatal y municipal no hay ningún problema porque pude yo ocupar un cargo porque se requiere una constancia de no inhabilitación para ocupar cualquier cargo en una administración estatal o municipal

EC: Entonces digamos que con el amparo trabajas en el municipio

JG: No, eso nada más aplica para el ámbito federal. Esa inhabilitación de tres meses que hay varios funcionarios que han estado…

EC: Pero ya lo hubieras cumplido ¿no?

JG: Casi de forma inmediata si hubiera seguido trabajando en el Gobierno Federal, pero yo sabiendo que eso no fue responsabilidad mía, fue que promoví el amparo para que se investigara y se sancionara específicamente a quien incumplió respecto a la ley de transparencia.

EC: ¿Si aprendiste la lección?

JG: Es que la información pública es una obligación legal como muchas otras, ahora, otra obligación importante que hay que atender es que con la ley de lavado de dinero, particularmente con las personas que tienen a su cargo la administración de bienes están mandando un informe cotidiano a la Secretaría de Hacienda a través del Sistema de Administración Tributaria y que son obligaciones que en ocasiones por ser una ley relativamente nueva no se conoce y hay que estar constantemente actualizados.