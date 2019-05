Iván Sánchez el más capacitado para gobernar la capital de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el entendido de que los ejercicios de debate son un derecho del electorado y una obligación social de las y los candidatos, Iván Sánchez Nájera demostró una vez más ser el aspirante a la Presidencia Municipal de Aguascalientes más capacitado y con la preparación para representar a la población aguascalentense, presentando en el segundo debate oficial organizado por el Instituto Estatal Electoral, las propuestas más responsables y serias, lejos de la pirotecnia y el panfleto político fugaz.

En el eje de grupos en situación de vulnerabilidad, el perredista reiteró que todo su proyecto fue construido con las asociaciones, activistas, expertas y expertos que por años han luchado por sus derechos. Llamó a distinguir los términos entre vulnerabilidad y la pobreza, para poder atender a una ciudad como Aguascalientes de forma correcta.

A lo largo de la campaña se socializó un proyecto integral con políticas trascendentales para esas mal llamadas minorías, como por ejemplo el Instituto Municipal para el Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad; capacitación y sensibilización de las y los servidores públicos en temas y problemáticas de discriminación por apariencia, sexo, color de piel, religión, ideología, preferencia sexual, identidad de género o discapacidad. “Yo no he trabajado para las personas en vulnerabilidad, estoy trabajando con las personas en situación de vulnerabilidad. A estas alturas vemos quién no es capaz de mencionar a los grupos en vulnerabilidad. Yo he presentado iniciativas para la diversidad sexual, para las personas con alguna discapacidad, para prevenir y atender las violencias hacia las mujeres, y para los grupos indígenas, la igualdad es un derecho humano que se debe de garantizar en todo momento”.

En el eje de crecimiento y desarrollo económico Sánchez Nájera expuso que hay temas que no son competencia del Municipio de Aguascalientes y que por dedicarse a la pirotecnia se descuida lo más importante de un municipio: los servicios públicos, la seguridad y tu calidad de vida. Le cuestionó a Arturo Ávila si sus propuestas de más asistencialismo están basadas en un estudio real, ya que está demostrado que el subsidio a la pobreza genera más pobreza.

Criticó que la dependencia creada en la administración actual de Teresa Jiménez, la Secretaria de Economía y Turismo Municipal, tiene un presupuesto anual de 19 millones de pesos, de los cuales 9 millones se destinan a nómina, 4 millones al Capítulo 4 mil y únicamente 4 millones a los programas para los que justamente fue creada. Si bien coincidió en que hay que crecer los estímulos empresariales, estos deben ser bajo un acompañamiento integral para incentivar a los grupos más vulnerables, como las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres que han sufrido violencia, y los jóvenes emprendedores.

Por ello, se comprometió a reducir la burocracia, mejorar el sistema regulatorio para detener los trámites y cobros absurdos; dejar de organizar eventitos que son de competencia del Estado, “la responsabilidad del desarrollo económico sigue siendo del Gobierno del Estado, y como tal seremos un auxiliar, no haré eventos para el lucimiento de la administración”.

En el eje de Medio Ambiente, Iván Sánchez Nájera ratificó su apuesta a la entrega de árboles endémicos en lugar de volantes que sólo generan basura electoral, lo que suman en 45 días 10 mil nuevos árboles, generando un nuevo pulmón en la ciudad, “imagínate lo que podemos hacer desde el gobierno”.

Dejó en claro que en su administración el medio ambiente será prioridad, garantizando que el maltrato animal disminuya, así como la atención a los animales en situación de calle a través de un quirófano móvil dirigido principalmente a personas de bajos recursos y para animales en albergues. Construcción del Hospital Municipal Veterinario y promoción del trato digno y humanitario a los animales y la homologación de las leyes para las denuncias de maltrato, tomando en cuenta que la sociedad civil es quien ha defendido y atendido a estos animales, ahora le corresponde al gobierno.

Se propuso la integración de Patrullas Ambientales como en la CDMX, junto con políticas ambientales trabajadas con las y los expertos; se certificará la absoluta protección a áreas naturales toda vez que en la ciudad hay 3 millones 379 mil 642 metros cuadrados de áreas verdes distribuidas en parques, jardines, plazas públicas, triángulos, y camellones que requieren de mantenimiento para su conservación. El perredista subrayó la urgencia que tiene la ciudad de atender el problema del agua fuera de la concesionaria, para lo cual desarrolló un plan hídrico de relleno a los mantos acuíferos, un trabajo de mantenimiento a la red hidráulica y del tratamiento del agua.

Finalmente invitó a la ciudadanía a votar este 2 de junio no con encuestas, sino con sentimiento, con emoción, y sobre todo con la razón y la reflexión por el mejor perfil.