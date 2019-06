ISSEA no puede estar al margen de la ley: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Luis Enrique García López consideró que la Secretaría de Salud del estado no puede desobedecer un fallo en materia judicial, en torno a un aborto para una menor que habría sido víctima de violación.

“Las instancias gubernamentales no pueden estar al margen de la ley y sobre todo no deben pasarse por alto una resolución de la Suprema Corte”, enfatizó.

El Poder Judicial falló en el caso de una joven aguascalentense que pidió la interrupción de embarazo debido a un abuso en su contra. Pero las autoridades de salud se justificaron, argumentando carecer de personal denominado objetor de conciencia.

García López resaltó en que la dependencia estatal, aún conocida como ISEA, tendrá que atender esta falta de personal de objetores como un antecedente y que no se vuelva un tema de clandestinaje.

“Hago un llamado al ISEA para que tome cartas, vean el asunto y generar las condiciones previas de que no vuelva a pasar otra vez”, indicó el legislador blanquiazul.

– ¿Se justifica el ISEA?

– No es un tema de justificar. Había una doctora médico general, pero la norma dice que debió ser un médico obstetra.

Luis Enrique García agregó que se deben buscar alternativas para que la interrupción de embarazo, sea el último recurso para una mujer en ese tipo de condiciones.