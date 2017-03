ISSEA no ordenó a IEA retirar filtros de prevención contra la influenza

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Reconoce el director de Atención Primaria a la Salud del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Salvador Bueno Valenzuela, que hasta el momento no se ha emitido ninguna instrucción para que el Instituto de Educación de Aguascalientes levantara los filtros de prevención contra la influenza que se han aplicado desde hace un par de semanas en planteles de educación básica.

“Nosotros no emitimos ninguna recomendación al Instituto de Educación en cuanto a que se retiraran, desde el principio de la temporada invernal tuvimos contacto con ellos, ustedes saben que hace un par de semana se decidió la implementación de filtros porque precisamente es cuando se incrementaron los casos sospechosos y positivos”.

Si bien los casos confirmados de influenza han ido a la baja en los últimos días no se debería de hacer confianza ya que los pacientes con este padecimiento podrían repuntar.

“Estamos regresando al escenario de hace dos otres semanas y sería válido que retiraran los filtros, nosotros no lo recomendamos, no dimos la indicación, preferiríamos pasar esta semana pero no hay nada en el panorama ni en escuelas ni en unidades médicas que haga pensar que retirarlos vaya a ser correr un riesgo mayor si es que se refuerzan las actividades de cuidado personal como ya lo mencionamos”.

Por este motivo el galeno hizo un llamado a los padres de familia para que desde los hogares se tomen las medidas de prevención para evitar el contagio de la influenza y sobre todo que acudan con el médico si ya presentan algunos síntomas de la enfermedad.