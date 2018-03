ISSEA emite recomendaciones durante temporada de calor

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Durante esta temporada de calor la Secretaria de Salud de Aguascalientes promueve el autocuidado y refuerza la atención para evitar el golpe de calor, agotamiento, deshidratación por enfermedad diarreica y alimentos en mal estado, pues son factores que afectan a la población.

Por ello se emiten recomendaciones para los grupos más vulnerables que son los menores de cinco años y mayores de 65, así como personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial.

Además se alerta y capacita al personal de salud con cursos para el manejo integral de enfermedades diarreicas agudas, se dota de insumos para la salud, se promueve el auto cuidado de la salud así como el uso de los mismos, se instala de salas de hidratación oral en todas las unidades del sector salud y se brinda información al público en general sobre situaciones de riesgo.

De esta manera se recomienda a la población, evitar la exposición prolongada a los rayos del sol, aumentar el consumo de líquidos evitando la ingesta de alcohol, usar ropa ligera de preferencia colores claros, evitar el ejercicio extremo al aire libre o practicarlo durante las primeras horas del día o al atardecer, usar sombreros o sombrillas manteniéndose en lugares frescos y no automedicarse.

Así mismo los síntomas ante estas recomendaciones pueden ser sudoración excesiva, fresca, húmeda, calambre, pulso rápido, respiración acelerada, nauseas y vómito, mareo, confusión, fatiga, sed intensa, irritabilidad, palidez de la piel y ojos hundidos.

Finalmente los alimentos en mal estado en especial pescados, mariscos y moluscos se recomienda que deben estar bien conservados, que no huelan mal, que los ojos sean brillante, traslúcidos y convexos, que no tengan aspecto viscoso y la piel sea brillante, que las agallas sean de rojo intenso, que se revisen que las escamas no se desprendan fácilmente, el camarón tenga cáscara brillante y los ostiones, almejas o mejillones estén en su concha cerrada o ligeramente abierta.