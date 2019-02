Islas Marías deja de ser prisión; 200 presos serán liberados

Noticieros Televisa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que el penal de las Islas Marías deja de ser prisión y 200 presos serán liberados, en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

“Vamos a informar sobre una decisión que hemos tomado, considero importante, llena de simbolismo. Hemos tomado la decisión de que deje de ser prisión la isla madre, la Isla María. Es un penal que data de la época de Porfirio Díaz, 1905, y pues es la historia de castigos, de tortura de represión a lo largo de más de un siglo”, afirmó.

El mandatario afirmó que serán liberados 200 presos.

“Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad, vamos a liberar a más de 200 porque ya cumplen con lo que establece la ley y otros van a ser reubicados en penales y cárcel cercanas a sus domicilios. Los trabajadores de la isla van a ser reubicados”.

López Obrador señaló que en esa isla en un tiempo se buscó la readaptación mediante el trabajo, la educación el bienestar cuando estuvo a cargo de ese penal el general Francisco J. Mújica de 1928 y se avanzó mucho para la readaptación social, pero luego volvió a ser un “penal infame”.

“Ahí estuvo preso José Revueltas en dos ocasiones. Esa fue la inspiración para escribir esa gran novela ‘Muros de Agua’ que publicó por primera vez en 1941. Ha sido un penal de castigo y violación de Derechos Humanos. El último motín se presentó en el 2003 porque se sobrepobló la isla con 8000 reclusos”.

El penal será convertido en un centro de recreación para niños y niñas donde a través de campamentos se informe su historia.

“La isla se va a convertir en un Centro para las Artes y la Cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa zona, de esa isla y de otras que están a su alrededor, la Isla Magdalena, Cleofas es uno de lo lugares más bellos. Va a ser una isla para los niños y jóvenes, se harán campamentos para ir a conocer la historia de cómo esos modelos de castigo deben ir desapareciendo. No olvidemos que uno de los dirigentes más importantes de nuestro tiempo Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión y la mayor parte de ese tiempo en un isla como esta Isla María.

AMLO insistió que ya habrá más ese tipo de castigo y que los seres humanos, aunque unos piense distinto, no son malos por naturaleza, sino que las circunstancias lo han llevado a tomar el camino de las conductas antisociales.

“Si tenemos una sociedad mejor, no habrá necesidad de cárceles. Tenemos que tener más escuelas, menos cárceles, por eso ayer viajamos a las Islas Marías, me acompañaron el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, la secretaria de Medio Ambiente y me acompañó el secretario de Turismo, el responsable del Sistema Penitenciario, el subsecretario de Gobernación, encargado de Derechos Humanos y los gobernadores de Nayarit y Sinaloa.

El mandatario firmó el decreto y posteriormente mostró los grilletes que ya no serán utilizados por los reclusos.

Francisco Garduño, comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social, ofreció en la conferencia de prensa matutina de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador los antecedentes de las Islas Marías como prisión federal y dijo que será un centro de recreación para niños y niñas donde a través de campamentos se informe su historia.

El comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social dio algunos antecedentes de las Islas Marías:

-1905. Por decreto del presidente Porfirio Díaz, las Islas Marías se destinan al establecimiento de una colonia penal, con 190 reclusos y un profesor.

-1920. El presidente Álvaro Obregón mandó a encarcelar a delincuentes políticos opuestos a su régimen.

-1939. El presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto para que el penal quedara bajo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.

Durante la década de los 40’s y 50’s, llegaron a las Islas Marías las primeras familias de los presos a vivir con los sentenciados.

-1950. Década en la que se confinaba a los reos más peligroso, surgiendo el kito de la prisión más cruel e inhumana.

-1970. El Presidente Luis Echeverría visitó el penal y ordenó convertirlo en un modelo de readaptación en el marco de la reforma penitenciaria.

-2010. Se destina el archipiélago a un complejo penitenciario, administrado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

-2011. Se incorporan los cuatro Ceferesos contemplándose con seguridad máxima.

El comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social destacó a los personajes más relevantes que estuvieron reclusos en las Islas Marías:

-José Revueltas, de 1922 a 1935, escritor de las ideologías comunistas.

-Concepción Acevedo de la Llata, ‘Madre Conchita’, de 1929 a 1940, religiosa acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón.

-Pancho Valentino, de 1957 a 1977, luchador profesional que asesinó a un cura.

-José Ortiz Muñoz, alías ‘El Sapo’, apodo que le impusieron por sus características físicas. Fue condenado inicialmente a 28 años de cárcel y después a 40 más, tras el asesinato de Isidro Martínez García, migrante cubano ultimado a puñaladas.

-Ricardo Martínez Perea, desde 201, general de brigada y excomandante del Ejército mexicano.

-Jorge Hernández Castillo, alias ‘El Guamas’, recluso con más años en las Islas Marías.

El comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social agregó que se montará una exposición histórica en las Islas Marías.

La secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena, detalló que las Islas Marías llevarán el nombre de Centro de Educación Ambiental y Capacitación de Niños y Jóvenes ‘Muros de Agua-José Revueltas’’.

“Son islas que tienen un gran valor y recibiremos en campamento a niños y jóvenes con ética ambiental y cultural, además de ética social”.

Señaló que se fortalecerán a generaciones con esquemas al cuidado de la naturaleza con valores sociales y destacó que con este proyecto se dará un nuevo mundo “donde la justicia sociales se conviertan en realidad”.

Comentó que los jóvenes podrán hacer sus prácticas profesionales en un espacio de reconciliación histórica de las personas privadas de su libertad que la han habitado.