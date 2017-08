Isidoro pide una utopía: Nunca más PRI de cuates, cuotas, socios y padrinos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pasada la 22 Asamblea Nacional del PRI, los priistas de Aguascalientes tenemos la oportunidad de reaccionar rápidamente y hacer un cambio de juego en la manera de manejar la renovación del Comité Directivo Estatal.

Al liderazgo local debe llegar el priista que tenga mayor fortaleza, capacidad y audacia para representar con dignidad y decoro a miles de correligionarios que estarán esperando el cierre de filas, el golpe de los tambores, la presencia del general espada en y el grito de guerra.

Quien deba llegar al liderazgo de este partido ha de tener méritos suficientes: lealtad probada y garantía de trabajar para todos sin facciones ni legiones. La nueva dirigencia del PRI debe estar consciente que asumirá la responsabilidad de ponerse a la cabeza de un proyecto político ganador, nada fácil, en el que tendrá que ganarse el respeto y la confianza de las cúpulas y de las bases. una representación envidiable pero de grandes sacrificios y prolongadas acciones.

Ha llegado el momento del descarte y del abandono de la aspiración. Cada uno de nosotros, los prospectos, sabemos la fuerza que traemos, sabemos de lo que somos capaces y de lo que estamos hechos, conocemos nuestra limitaciones y algunos hemos reparado en la necesidad de cederle el paso a los cuadros experimentados y con mayores atributos, jóvenes y mujeres,valientes y exitosos.

De los más de 20 aspirantes a la dirigencia del PRI no deben de quedar más de tres habilitables, sin duda los mejores y los más transitables entre las corrientes y los priistas de a pie. Vamos terminando con la época de las recomendaciones afectivas, la época de los lacayos simulados en las dirigencias que le sirven a un solo jefe, pero no a la militancia. Ya hemos tenido muchos casos de estos y con ello rotundos fracasos.

Por mi parte, quiero dar el primer paso, retirándome de la contienda interna. Decir que no hay condiciones para proseguir en esta aspiración legítima, creo no ser el hombre del momento para este cargo. Espero que se seleccione al mejor con un criterio profesional y democrático. Eso no quiere decir que deje de opinar, operar, proponer o discutir asuntos de partido.

Sería muy loable que otros priistas que saben no tener posibilidad alguna, los que no tienen amarres o presencia social, hagan lo propio en un acto de prudencia, honestidad y solidaridad. Es decir, esperar un mejor momento. Trabajar intensamente y seguir luchando en el futuro y hacer méritos si aún no se tienen.

Ahora que en el PRI los candados históricos de las candidaturas se han quitado, para cederle el paso a candidatos ciudadanos, los priistas tenemos que ser más responsables, competitivos y queridos para poder aspirar a una cualquier postulación electoral. Ni modo, estos son los efectos de los jalones modernizadores del PRI.