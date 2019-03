Irresponsabilidad aprobar fast track la Guardia Nacional: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “Sería una irresponsabilidad aprobar de manera fast track el dictamen de la Guardia Nacional”, apuntó el diputado panista Luis Enrique García López.

Ante ello, consideró poco viable que sea revisado este jueves en la sesión ordinaria del Legislativo, como lo ha pedido la bancada de Morena.

“Yo no voy a votar el dictamen hasta no ver las implicaciones secundarias”, aclaró.

El también secretario de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado mencionó que hay puntos que no están claros como la falta de un presupuesto para esta fuerza, ni las facultades en cuanto al mando único.

García López no descartó que exista una presión desde el gobierno federal para que sea aprobado en los congresos estatales, luego que algunos poderes legislativos locales ya le dieron su visto bueno.

“No creo que vaya a salir rápido en el Congreso de Aguascalientes”, finalizó.

El dictamen de la Guardia Nacional ya fue aprobado por el Senado de la República, así como el Congreso de la Unión, restando el aval de los congresos estatales.