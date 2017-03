Invitan a conferencia ¿De dónde vienen las ideas? 2017

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- El evento tiene como objetivo invitar a estudiantes y profesionales que sean diseñadores gráficos, artistas plásticos, fotógrafos, diseñadores de interiores, arquitectos, diseñadores de moda, urbanistas, diseñadores industriales, comunicólogos, mercadólogos, publicistas, diseñadores web, diseñadores 3d, etc., a que compartan y enriquezcan sus ideas a lado del DISEÑADOR BRASILEÑO FELIPE TABORDA Quien con su toque brasileño y particular estilo, estará ofreciendo la mejor experiencia para hablar de creatividad y conocer otra cultura en nuestro estado.

FELIPE TABORDA Es un diseñador gráfico desde Rio de Janeiro, Brasil. Formado por la PUC / RJ, estudió cine y foto- grafía en la London International Film School (Inglaterra), Communication Arts en el New York Institute of Techno- logy y Graphic Design en la School of Visual Arts (EUA). Desde 1990 tiene su propio estudio, actuando principal- mente en el área cultural, editorial y fotográfica. En 2008 ha publicado su libro Latin American Graphic Design, por la editorial Taschen (Alemania). En 2014 la Universidad St Johns, de Nueva York, organizó la muestra individual Another Point of View, una extensa retrospectiva de sus 30 años de trabajos gráficos.

EL COLECTIVO DIÁSPORA EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL IDSCEA

Traerá a Aguascalientes al gran diseñador brasileño Felipe Taborda para impartir su taller de “Creación musical, solo el diseño salva” y la conferencia ¿De dónde vienen las ideas?

Dicho evento se llevará a cabo de jueves a domingo los días 16, 17 y 18 de Marzo del 2017 en Aguascalientes, Ags. En las Instalaciones del Museo Descubre.

PREVIO A LA CONFERENCIA MAGISTRAL EL DÍA 17 contaremos con la presentación de un evento cultural en el cual participarán grupos de baile, música y Además contaremos con la presencia de algunos invitados especiales del medio del diseño, así como la rifa de artículos de parte de los patrocinadores.