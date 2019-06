Invita Protección Civil de Jesús María a tomar precauciones por lluvias

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La Dirección de Protección Civil de este municipio hizo un llamado a la población para que se deposite la basura dentro de los contenedores correspondientes y así, evitar que las alcantarillas se vean obstruidas si alguna lluvia fuerte azota al territorio.

Roberto López Rodríguez, director de Protección Civil explicó que si bien hasta el momento no se han recibido lluvias considerables dentro de Jesús María, es importante destacar que la temporada de las mismas ya se vive en partes de Aguascalientes y por lo tanto, más vale tomar medidas preventivas.

Con ello, destacó el no tirar la basura en las calles con la finalidad de que las alcantarillas no se obstruyan y abonen a que el agua no se quede estancada y provoquen encharcamientos o inundaciones ligeras en las vialidades.

También, López Rodríguez recomendó a la ciudadanía no salir durante una lluvia fuerte o hacerlo con precaución, no cruzar arroyos o causes de agua, alejarse de postes, árboles o anuncios que parezcan frágiles, así como limpiar regularmente las azoteas de nuestros hogares.

Además, informó que en conjunto con la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capas), Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal (Sedatum) se realizan acciones para evitar afectaciones en presas, vialidades o estructuras.

Finalmente, el funcionario municipal mencionó que se esperan temporadas de lluvias que finalizarán hasta el 30 de noviembre de este año, por lo que le pidió a la población en general estar informados sobre los pronósticos del clima en los sitios oficiales y prevenir afectaciones.