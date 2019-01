Invita Museo Descubre a presenciar el Eclipse total de Luna

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de seguir brindando un espacio para la divulgación astronómica y acercar a la sociedad al tema, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), a través del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento (IDSCEA), invita a toda la población al evento Descubre la noche que tendrá como temática el Eclipse total de luna, este domingo 20 de enero a partir de las 19:00 horas en el Museo Descubre.

Este fenómeno astronómico será visible desde Alaska hasta la Patagonia, en algunas zonas de África y Europa se podrá visualizar de manera parcial. La luna entrará a la umbra de la tierra a las 21:34 horas iniciando así su etapa de parcialidad; a las 22:40 horas llegará a su totalidad y terminará su punto máximo alrededor de las 23:43 horas.

En el evento es totalmente gratuito y habrá una serie de charlas sobre la exploración espacial y los eclipses; se proyectará en el planetario la película Back to the moon for good; estará el taller Crea tu propio eclipse y se contará con telescopios para la observación y el observatorio para todo el público. Si los asistentes tienen un telescopio y tienen dudas sobre su manejo, el personal del museo los apoyará para su uso.

Para más información visita la página de Facebook Descubre museo interactivo de ciencia y tecnología o al teléfono 9780338 extensión 7125.