Invita Muniags a jornada deportiva “Mega Todos Juntos Activándonos”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En la tarea de fortalecer la cultura deportiva y los hábitos saludables en la población aguascalentense, la alcaldesa Tere Jiménez invita a las familias hidrocálidas a participar en la segunda jornada deportiva municipal “Mega Todos Juntos Activándonos”, este próximo 6 de octubre en la Plaza de la Patria, a partir de las 11 de la mañana.

La alcaldesa de Aguascalientes señaló que estos eventos, además de contribuir a tener una vida más saludable, también fortalecen las relaciones de la comunidad y la convivencia familiar.

Las actividades comienzan a partir de las 11:00 de la mañana con partidos de futbol entre los asistentes. En punto de las 16:30 horas se presentará la función estelar de lucha libre “AAA” con el encuentro entre Gronda vs Dave the Clown; Solaris vs Halcón 78 jr. y Angelical vs Fetiche.

Más tarde se dará paso al macroevento de activación física dirigida por los reconocidos instructores Víctor Quiroz y Oscar Dither, provenientes de la CDMX, quienes realizarán una megaclase de zumba.

Simultáneamente los asistentes podrán disfrutar exhibiciones de artes marciales, gimnasia rítmica, artística y boxeo, además de participar en la biciescuela.

Los primeros diez mil participantes que asistan al evento recibirán una playera conmemorativa y habrá rifas de artículos deportivos en las que todos los asistentes podrán participar.

Para mayores informes llamar al 9 10 23 90, ext. 1313.