Invierte JM 761 mil pesos en armamento para policías

Jesús María, Ags.-“A partir del eje trazado en nuestro Plan de Desarrollo Municipal, Jesús María Seguro, es que seguimos trabajando para cumplir el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas y en este caso, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional es que dotamos de armamento a la corporación”.

En total, los elementos de seguridad pública municipal recibieron 20 armas cortas, semiautomáticas, modelo 17, calibre 9 milímetros, con dos cargadores; 5 armas largas, modelo AR15, calibre .223, semiautomáticas, con dos cartuchos, así como 28 mil municiones, todo con una inversión global superior a los 761 mil pesos.

Por otro lado, Noel Mata Atilano, informó que en próximas semanas la Policía Municipal a cargo de José Valentín Hernández Flores, recibirá seis nuevas unidades de tipo sedán y pick up, con las cuales esta administración duplicaría el número de patrullas con un total de 72 unidades en circulación, entre vehículos de automotor y bicicletas.

“Recibimos la corporación con 21 unidades y hoy ya duplicamos la cifra, gracias al apoyo de Fortaseg que ha servido no solo para equipar a nuestro policías, si no también capacitar lo cual nos permite ofrecer mejor atención a las demandas ciudadanas”.