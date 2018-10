Investigan robo a residencia de CLT

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En marcha las investigaciones en torno al robo que sufriera la residencia del ex gobernador priista Carlos Lozano de la Torre en la Colonia Obraje, señaló el Fiscal General Jesús Figueroa Ortega.

Reveló que según lo reportado los amantes de lo ajeno se llevaron solo la caja fuerte, donde se tenían alrededor de 40 mil pesos en efectivo, algunas monedas extranjeras y otros objetos de los cuales aún no se ha determinado el valor que tendrían.

El sistema de seguridad que se tiene en la vivienda del ex mandatario estatal fue alterado pareciendo que fueron hechos planeados, aunque se pudiera decir que quizá no sabían de la referencia de la víctima y solo actuaron porque les pareció importante ingresar a la vivienda considerando que había cosas de valor.

Hasta el momento, de acuerdo a las pruebas que han recabado en el domicilio los peritos de la fiscalía se han encontrado 30 huellas de los presuntos responsables, así como adelantó que pedirán al ex gobernador que les apoye con las cámaras de video al interior que no hayan sido dañadas o alteradas, ademas de que se revisarán otras más que se encuentran en la calle por donde ingresaron estos ladrones.

Al momento del robo ni el ex gobernador ni su familia estaban en el lugar de los hechos, así como la denuncia se presentó directamente por parte de colaboradores de Lozano y no por el o algún integrante directo de la familia.