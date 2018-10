Investigador urge acciones para frenar contaminación en el Río San Pedro

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El doctor en Biología Aplicada y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA, Roberto Rico Martínez, explicó que, a pesar de que las condiciones actuales del Río San Pedro son relativamente buenas, las autoridades y la ciudadanía no deben confiarse de esta situación si no se toman medidas de acción en contra de la contaminación.

En una charla con este diario digital, el investigador señaló que, no obstante de que Aguascalientes es probablemente uno de los estados de la República que realiza más acciones de tratado de agua, factores como el crecimiento poblacional, el desarrollo económico y a la vez, la migración de los últimos años han creado ciertas modificaciones en el medio ambiente local, por lo que se ha venido presentando una escasez de agua paulatina.

En el caso del Río San Pedro, Rico Martínez mencionó que a pesar de que se tienen plantas tratadoras de agua cercanas a este ecosistema, lo cual hizo que se mejorara la calidad del agua, aún se presentan actos de contaminación significativos como lo son las descargas de contaminantes clandestinas.

“A partir de los 90´s más o menos, empezaron a operar plantas tratadoras de agua en el Río San Pedro y empezó a mejorar la calidad del agua. Sin embargo, aún se presentan muchísimas descargas clandestinas que no están reguladas y que es muy complicado regularla, empresas que van y descargan algún tipo de contaminantes directamente al cauce del río. Nosotros en nuestras visitas al cauce del río lo hemos constatado, y esto también lo sabe CAPAMA, CONAGUA, el Instituto del Agua, que ahora es parte de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal y que también lo sabe, entonces esos son los problemas que como Gobierno y catedráticos tenemos que lidiar y estar al tanto”, precisó.

Con lo anterior, el experto aseguró que varias empresas responsables en gran parte de la contaminación del Río San Pedro son organizaciones de gran relevancia en Aguascalientes.

“La salud del río es relativamente buena, pero siempre hay muchas amenazas y seguirán existiendo amenazas, entonces no podemos bajar la guardia en ningún momento. Hay tramos que sí están muy contaminados, y todavía lo que es más triste es que muchos de ellos son por empresas de gran relevancia en el Estado, me apena decir esto pero, sí tenemos algunos casos de empresas que están descargando agua muy contaminada”.

En este sentido, Rico Martínez destacó el descuido que han tenido los últimos Gobiernos Federales en el tema del agua, ya que las capacidades de los catedráticos se han venido limitando para el estudio de la contaminación del líquido vital, situación que representa un estancamiento.

Por último, el catedrático manifestó que acciones en conjunto de la ciudadanía con los distintos niveles de gobierno podrían beneficiar al futuro de una ciudad sustentable, por medio de las tecnologías apropiadas y de la concientización de la sociedad, así como con la ayuda de las leyes.

“Yo sigo pensando en que si tomamos acciones para remediar esto, seguiremos siendo un Estado y una ciudad sustentable. A mí no me gusta poner fechas fatídicas (…) A mí me gustaría ser un poco más positivo y decir que cuidemos nuestros sitios de recarga de agua (…). Aplicar la ley, donde haya sitios de recarga de acuíferos, no permitir que se hagan construcciones, esto ya está en la ley, nada más es aplicarla”, finalizó.