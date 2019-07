Investiga IEA denuncias por condicionar documentos a cambio de aportaciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), indaga por lo menos un par de denuncias en escuelas y secundarias donde se ha señalado que no se entregará el certificado a los alumnos si no se paga la colaboración para la fiesta de graduación, situación que está estrictamente prohibida.

El Director del IEA Raúl Silva Perezchica, mencionó que hasta ahora han sido denuncias mediáticas, mismas que no se minimizan y por ende se están realizando las indagatorias correspondientes para actuar en consecuencia en caso de resultar verdaderos los reportes, omitiendo por lo pronto el nombre de estas instituciones.

-¿Qué sanciones proceden?

-Bueno, en el caso que se retenga algún documento por esas situaciones por parte de la misma escuela, por parte de la propia dirección pueden ir sanciones desde la misma separación del cargo temporal o definitiva al ser un caso grave.

Así mismo, tampoco está avalado que en las escuelas se exhiba mediante listados a los alumnos que no paguen lo que se les solicita para festejos y mucho menos en lo referente a las cuotas escolares, por lo que llamó a evitar estas prácticas.

En el tema de las cuotas voluntarias, refirió que se tienen sobre diez denuncias de cobro en estos momentos, exhortando a no realizar ninguna aportación en pleno cierre de ciclo escolar y considerando que hasta septiembre se renovará la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia.