Interponen denuncia formal contra Solano. Podría alcanzar 12 años de cárcel

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Quedó interpuesta formalmente la denuncia en contra de Arturo Solano López, en su calidad de ex titular del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags), debido a supuesto uso indebido de la función pública durante su paso como titular del área.

El diputado panista Jaime González de León, presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, adelantó que de proceder la querella, los responsables pudieran alcanzar penas de entre dos a 12 años de cárcel.

Esta denuncia la presentó Sergio Escalante, actual titular del Osfags, y fue asentada ante el ministerio público. Al acto acudieron González de León y Karina Eudave, también legisladora del PAN.

Solano López es investigado por solapar supuestos desvíos por más de 15 millones de pesos de recursos públicos, durante el ejercicio fiscal del año pasado. Posteriormente renunció al Osfags y desde finales del 2016 no ha aparecido en público.

En entrevista grupal, Jaime González informó que se entregaron 17 carpetas, además de copias de la auditoría practicada al Osfgas a principios del año.

“Va contra Arturo Solano y contra los funcionarios del Osfags que tuvieron el manejo de los recursos y contra cualquier persona que resulte responsable.

– ¿Y el señalamiento es?

– Ejercicio indebido del servicio publico, que pudiera tener una pena de dos a 12 años de prisión.

– ¿Porqué la denuncia es contra Solano?

– Estuvimos investigando en el tema penal y la recomendación que nos hicieron fue que sí se señalará a alguien y de ahí contra quien resulte responsable. No lo dejamos abierto, sino indicando un presunto responsable para que sea más adecuado.

– ¿Esperan resultados a corto plazo?

– Platicamos con el fiscal (René Urrutia) y nos ofrece todo el apoyo a la comisión de Vigilancia. Ya se tiene toda la documentación y también la colaboración del despacho Candelas sucesores que encabezó la auditoría

– Se habían señalado propiedades en Vallarta…

– Nosotros estamos nada más enfocados al tema de la auditoría de 2016 y recursos de más de 15 millones de pesos que deben resarcirse. Pero no se descarta auditar a los ejercicios

– ¿Pudieran rascarle más?

– Derivado de las indagatorias supongo que cuando se presente una denuncia, se ven todas las aristas.

– La diputada del PRI Citlali Rodríguez había cuestionado los resultados de la auditoría.

– Citlali tiene un doble juego pues es de las principales promoventes de estas acciones y sin embargo luego dice otra cosa en los medios. Es lamentable que descalifique a un despacho de contadores y salga a decir que estaba mal hecha, cuando ella no es contadora.

– ¿Haz tenido contacto con Solano?

– Hace una semana me habló a mi teléfono y fue una plática cordial. Él me hizo una pregunta y se las digo le dijo textual de que si el tema era personal. Yo le dije que de ninguna manera y que desde el principio se ha hecho un trabajo profesional y con toda la discreción. Nosotros no decimos quienes son culpables.

– ¿Comparecerá Solano?

– Desconozco. Es un tema que está en la cancha de la contraloría interna.

– ¿Solano está en Aguascalientes?

– Yo supongo que sí.