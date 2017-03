Intentó suicidarse, pues asegura su mujer esconde al amante en su casa

ABC Noticias

Aguascalientes.- Un joven padre de familia amenazó con suicidarse e incluso se provocó una herida con un cuchillo en el antebrazo izquierdo, debido a que asegura que su mujer esconde a su amante en la casa. El joven de 23 años se deprimió al saber que la mujer se iba a ir de la casa porque ya no soportaba los problemas.

Los hechos sucedieron a las 13:30 hrs de este lunes en una finca ubicada en la calle Alicia Díaz de León en el Rodolfo Landeros.

Fue la propia esposa la encargada de llamar a los servicios de emergencia al ver a su pareja con una hemorragia en uno de los brazos.

A la llegada de los paramédicos, se encontraron con el jefe de familia, que había utilizado un cuchillo propiedad de uno de sus hermanos y con el cual se provocó una herida en el antebrazo izquierdo y otras más no tan graves.

La mujer de 27 años asegura que su pareja es adicto al alcohol y a las drogas y que el día de hoy al llegar a la casa, le reclamó que ella escondía a su amante en el domicilio conyugal. La madre de familia, cansada de esta situación advirtió que se iba a ir de la casa y ese fue el pretexto para provocarse las heridas.

Paramédicos municipales y policías preventivos acudieron al reporte y auxiliaron al lesionado. Tras la valoración, determinaron que no ameritaba ser trasladado a un hospital.