Inteligencia artificial, la razón detrás de la caída de Facebook, IG y Whatsapp

El sitio Downdetector registró más de 22,000 reportes de usuarios sobre fallas en Facebook, Instagram y Whatsapp durante la falla del miércoles y en las tres apps la falla más reportada se relacionó a problemas multimedia específicamente.

En Facebook, 86% se refirió a problemas para subir a la plataforma fotos y contenido multimedia, seguida de 8% en relación a fallas en el newsfeed y 4% que no podían ingresar al sitio.

En Instagram 91% de los usuarios dijeron que su problema era el despliegue de fotos en su feed principal, seguido de 5% que no podía ver el contenido en escritorio y 2% que no podía ingresar a la aplicación. En la app de mensajería WhatsApp, 73% de los usuarios dijo no poder enviar o recibir mensajes multimedia; 25% tuvo fallas de conexión y 1% dijo que no podía entrar a la aplicación.