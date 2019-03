Insuficientes policías que egresan de la academia en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Director del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA) Manuel Paredes, reconoció que son insuficiente los policías que egresan de la academia para satisfacer la demanda de las distintas corporaciones policiacas.

Detalló que para este 2019 se tiene proyectada una meta de capacitar y adiestrar a alrededor de 90 policías a estatales, que serian totalmente insuficientes para las necesidades que se tienen de cubrir a una población en crecimiento.

-¿Son suficientes para la demanda Manuel?

-No, nunca son suficientes, pero más que la cantidad, yo lo sigo sosteniendo es la calidad con que salgan, porque no todo es el número o los indicadores que luego nos marcan, hay que darle calidad al personal.

Aceptó que aún con esta meta de reclutar a 90 personas resulta luego difícil incorporarlas, debido al desinterés por ser policías o por los requisitos que se les piden, donde además al momento de ingresar a la academia no todos cubren con los perfiles requeridos, disminuyendo las listas de quienes en principio muestran interés por la carrera policial.