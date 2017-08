Insta Michael Moore a protestar contra Trump

La Jornada

Nueva York.- Michael Moore incitó al público de su obra de Broadway a protestar ante la Trump Tower tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los disturbios violentos que causaron víctimas mortales en Charlottesville, Virginia. En Facebook, Moore alentó al público a unirse a él en ese sitio tras la representación del martes por la noche de su espectáculo The Terms of My Surrender para expresar de forma no violenta nuestra ira. Tras la representación, Moore apareció en un video de Facebook Live liderando un grupo de personas en autocares hacia la torre, donde el presidente se aloja por primera vez desde su toma de posesión.