Insistirá Frente de la Familia que se blinde la vida desde la fecundación

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantendrá en pie la petición del Frente de la Familia para que se legisle en proteger la vida desde la fecundación en Aguascalientes, adelantó Carlos García Villanueva, dirigente local.

“Se perdió una batalla, pero no se ha perdido la guerra. Le seguiremos insistiendo a los diputados”, declaró luego que el dictamen panista que incluía esta postura no reunió los votos suficientes en la sesión del Poder Legislativo.

García Villanueva recordó que el tema de proteger la vida “desde la fecundación” fue una promesa de campaña que apoyaron algunos diputados de Acción Nacional y que por momentos se veía posible de concretar este jueves.

“Era una iniciativa que nos había generado mucho entusiasmo a toda la ciudadanía y lo estamos viendo, no se logró. Pero Dios sabe los caminos y ahí estamos”, reiteró el dirigente.

– ¿Insistirán en esta misma legislatura o en la que sigue?

– En esta misma se puede

– ¿A pesar de que se perdió esta?

– A pesar de eso.

La iniciativa del PAN para modificar la Constitución y blindar la vida desde la fecundación requería 18 de 27 votos para ser avalada, pero en la sesión del Congreso únicamente se reunieron 17.