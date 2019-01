Insisten que la Feria de San Marcos no es la cantina más grande del mundo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El mote de la cantina más grande del mundo a la Feria Nacional de San Marcos no es más que solo un invento de “alguien” que no aplica, y que por el contrario es una de las ferias más grandes y bonitas del mundo, aseguró el encargado de despacho del Patronato, Francisco Javier Hernández Priego.

De mil 700 espacios que se comercializan en las 90 hectáreas de la verbena, menos de un 8% se dedica a la venta alcohol, dijo el organizador.

Afirmó que una esencia de la fiesta de San Marcos es el consumo de bebidas embriagantes por lo que prevalecerá en todas sus ediciones, donde lo que se busca en gran medida es evitar los excesos.

Adelantó que más que disminuir aún más el número de establecimientos con venta de bebidas embriagantes se buscará en esta próxima edición tener un mayor orden y control mediante el apoyo de la Presidencia Municipal a quien corresponde la supervisión de estos giros.

“Finalmente lo que es importante en la estadística no es tanto lo cuantitativo, sino que un 8% de establecimientos es poco y lo más importante todavía es de que todos esos lugares están controlados”.

Subrayó que la feria sigue siendo familiar, sin dejar de reconocer que se hay personas que ya llegan alcoholizados a la feria, pretendiendo mediante campañas evitar que lleguen hasta el perímetro a terminar mal las cosas.