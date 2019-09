Insiste Yolanda Andrade que sí estuvo casada con Verónica Castro

Redacción

Ciudad de México.-Continua la polémica entre las actrices Yolanda Andrade y Verónica Castro por la presunta boda entre ambas

Andrade no quiso quedarse callada ante la polémica que enfrenta luego de declarar que hace 20 años se casó en Ámsterdam con una famosa actriz, vinculando indirectamente a Verónica Castro, sin embargo, fue la misma conductora quien aclaró la duda de una vez por todas.

Hasta ahora, había sido ambigua con sus respuestas sobre el tema, pero cuando en una entrevista con el programa Primer Impacto de la cadena Univisión se le preguntó directamente si se casó con Castro, ella respondió: ‘Sí’.

Al ser cuestionada sobre si existen las pruebas que comprueben que la ceremonia simbólica sí se realizó, Andrade fue directa, pero por respeto a la mamá de Cristian Castro no las mostrará.

Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video, pero no vale la pena, yo no me quiero pelear con Verónica. Vivimos muchos momentos muy importantes, sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella.

“Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría. Ya escuché que ya no me quieres, pero yo si te quise mucho, y si duele porque mira como acabamos. Eso pasó hace 20 años y nunca me imaginé que algo tan bonito fuera a terminar en un chisme tan corriente”, agregó.

Yolanda Andrade, quien comenzó su carrera como actriz y ahora es conductora de televisión, fue clara al decir que no quiere ofender a Verónica por contar su verdad: “No hicimos nada malo, no hicimos mal a nadie, y tampoco quiero que diga que soy una malagradecida, porque no entiendo lo que hizo por mí”.

Además, dijo que se sorprendió cuando Verónica habló ante algunos medios de comunicación para negar todo: “Ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo”, concluyó.

