Insiste PVEM en que hay nepotismo en San Pancho

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que en el mes en curso se presentarán las pruebas del supuesto nepotismo que existe en la alcaldía priista de San Francisco de los Romo, aseguró la legisladora local del Partido Verde, Silvia Alaniz.

En este sentido, la representante ecologista en el Congreso del Estado insistió que tanto la actual presidenta municipal, Iraís Martínez, como su antecesora Margarita Gallegos, cuentan con varios familiares en la nómina y hasta la situación del ex chofer de la anterior funcionaria.

“Hay bastantes irregularidades y las vamos a dar a conocer. Ya estamos casi terminando esa revisión y claro que se las presentaremos”, dijo en entrevista.

– ¿Para cuándo?

– Ya en días, probablemente la siguiente semana.

En el caso de la ex alcaldesa Margarita Gallegos aspira a una diputación local por el municipio de San Francisco de los Romo, pero la diputada Alaniz rechazó que esta denuncia tenga fines electorales.

“Son muchísimas personas de su familia que hemos detectado en la alcaldía y no lo debemos permitir. No es una cuestión de los temas electorales, pues yo no lo veo así ya que la gente de San Pancho no se merece que se gaste así la nómina”, indicó.

Cabe mencionar que ya el pasado 8 de marzo, Silvia Alaniz había dicho que en un mes presentaría una denuncia formal por el supuesto nepotismo de Gallegos Soto.