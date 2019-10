Insiste Morán Faz delincuencia se está conteniendo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz que la delincuencia en Aguascalientes se está conteniendo, a propósito de la ola de ejecuciones que se han presentado en el estado en los últimos días.

-¿Si se está conteniendo entonces secretario?

-Pero por supuesto que se está conteniendo, si no estuviéramos más complicados. En el estado tuvimos 8 o 9 ejecuciones en la semana y en el estado de Guanajuato esas ejecuciones se dieron solamente el sábado.

-¿No se compara entonces con otros estados?

-No, por eso eso le digo que estamos conteniendo y estamos jugándonosla todos los días, el Gabinete de seguridad no se está escondiendo, sale a dar la car y sale a hacer acciones como ocurrió hoy mismo en la mañana en que se registró un cateo donde se localizaron armas y drogas por parte de la policía ministerial.

Sin embargo, insistió en que hace falta un mayor apoyo desde la federación para blindar más las fronteras con Jalisco y Zacatecas e inhibir el paso de delincuentes, así como más trabajo de prevención de todas y cada una de las corporaciones policiacas de los 11 ayuntamientos.