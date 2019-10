Inseguridad a la alza en Aguascalientes y no vemos que vaya a reducir : FTA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La seguridad es una deuda de tiempo atrás de parte de las autoridades locales, señaló Alfredo González González, dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA).

“El reto lo tienen de hace algunos años. Desafortunadamente no se ha tenido la capacidad para darle solución a ese tema que vemos que en Aguascalientes está creciendo la inseguridad y no vemos la posibilidad de que eso se vaya a reducir”, lamentó.

El líder obrero en el estado comentó que no se ha dado una coordinación de parte de los tres niveles de gobierno para afrontar la problemática, por lo cual pidió un trabajo de inteligencia en equipo.

“Es un tema de que todos se quieren sentir jefes y en un momento dado esa coordinación no se ha dado”, resumió.

– ¿Aquí no valen los egos?

– Claro que no, cada quien tiene una tarea específica que cumplir y no nada más criticar al que está enfrente por que no lo hace bien. ¿Y yo lo estoy haciendo bien? Creo que vale la pena una auto reflexión en ese sentido.

González González adicionó en cuanto a células que operan detrás de la delincuencia. “El que va a robar le entrega a otro y éste a otro y ahí se hace una cadenita”.