Infección en mujeres embarazadas por Chlamydia aumenta 10 veces probabilidad de aborto

Comunicado

Aguascalientes.- El cuerpo académico de Biomedicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizó una investigación que observa la relación entre algunos agentes infecciosos que habitualmente no son estudiados en pacientes embarazadas y su relación con el riesgo de presentar un aborto; así lo indicó, Alejandro Rosas Cabral, profesor investigador del Centro de Ciencias de la Salud y titular de este grupo de investigación.

El especialista en biomedicina molecular explicó que, cuando una mujer presenta un aborto y no puede embarazarse, por lo general acude a una clínica de fertilidad, lugar donde estudian cuáles fueron las causas del mismo, y aunque se estudian algunos agentes infecciosos y alteraciones anatómicas estructurales tanto del hombre como de la mujer, otros elementos pasan desapercibidos como la chlamydia.

Rosas Cabral señaló que lo relevante del estudio realizado fue que se encontró que la presencia de dicha bacteria confiere un riesgo de 10 veces más la posibilidad de presentar un aborto por este agente.

En este sentido, explicó que, si bien esta bacteria es fácil de erradicar debido a que es sensible a antibióticos de uso frecuente, los médicos ginecólogos que llevan el control prenatal de las mujeres no sospechan de la infección por chlamydia porque usualmente no es estudiada, por lo que esta investigación de la UAA es de gran importancia para poder disminuir la frecuencia de abortos.

Manifestó que para la realización de este estudio fue primordial la vinculación con hospitales de la entidad, principalmente con el de la Mujer, pues esta institución ha permitido que protocolos derivados de los resultados de investigación sean aplicados directamente a pacientes y con ello beneficiar a las mismas; además de que también participaron en este estudio residentes de la especialidad en Ginecología y Obstetricia de dicho nosocomio.

Finalmente mencionó que en el cuerpo académico de Biomedicina colaboran desde hace aproximadamente seis años, los investigadores: María del Carmen Terrones Saldívar, Rafael Gutiérrez Campos y Luis Fernando Torres Bernal, así como estudiantes de las licenciaturas en Análisis Químico Biológicos, Biotecnología y Médico Cirujano.