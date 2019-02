Inestabilidad del clima por frente frío 40

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La inestabilidad en el clima donde se han presentado nublados, lluvias, fríos y días soleados son producto del paso del frente frío número 40 de la temporada invernal que no ha concluido, indicó el Jefe Operativo de Protección Civil Estatal, Miguel Olguín Olmedo.

Comentó que este nuevo frente frío tiene características de estacionario hacia el noreste del país afectando con ello a Aguascalientes donde se esperan temperaturas de cero a 5 grados en partes altas y en la generalidad mínimas de 8 y máximas de 28 grados.

Agregó que de antemano la temporada invernal concluirá oficialmente hasta el mes de mayo donde están pronosticados 51 frentes fríos en su totalidad.

Las alertas aún continúan para las coordinaciones municipales, quienes tienen la indicación de no bajar la guardia.

Insistió en el llamado a la población a que se protejan con la ropa adecuada luego de que las mañanas siguen siendo frescas y al medio día se presenta el calor, por lo que los cambios de temperatura están siendo drásticos y pueden perjudicar la salud.

Incluso, no descartó que aún durante marzo exista alguna caída drástica en los termómetros o hasta la caída de nieve como ocurrió en 2016 a mediados de dicho mes.