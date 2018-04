“Ineficiente trabajo de MOS en seguridad y empleo”: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Nuestro estado dejó de ser un polo de atracción de inversiones y un estado pacífico, cuestionó Cristopher James Barousse, secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI.

De visita por la entidad, el priista criticó el desempeño del gobierno panista que encabeza Martín Orozco Sandoval, al que calificó de “ineficiente” en sus dos primeros años de administración.

“Ha quedado demostrado el ineficiente trabajo de este gobierno en materia de seguridad, que hoy hace falta y también totalmente demostrado el ineficiente trabajo en atracción de inversiones”, expuso.

Barousse ejemplificó que Orozco Sandoval se ha tenido que incorporar a una gira del presidente Enrique Peña Nieto, de extracción priista, por Alemania en busca de traer empresas a la entidad.

“No tiene la capacidad para atraer inversiones. Ahora va y toca las puertas de la Presidencia para una gira por Alemania y que Aguascalientes siga siendo un polo de crecimiento. Nosotros preguntamos ¿dónde quedó ese Aguascalientes que crecía dos dígitos anuales o donde se podía caminar seguro en las calles?”, insistió.

En cuanto a la contienda presidencia, el también ex líder nacional de la Red de Jóvenes por México aseguró que el candidato del PRI, José Antonio Meade, ha crecido en las encuestas y superará en las votaciones al aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Meade va a ser el próximo presidente. Vamos subiendo en las encuestas y tocando todos los segmentos de la población”.

Acerca de los cuestionamientos que el candidato del PRI no es militante del partido, Barousse alegó: “los 4 tipos de ser priista son militante, simpatizante, cuadro y candidato, Meade cumple con dos y lo hacemos nuestro. No vemos a Meade como un dios, lo vemos como una persona que va a fortalecer el estado de derecho y la cultura de la legalidad, y no lo vemos como López que piensa que de manera mágica y sobrenatural, con ocurrencias, diga que se va a acabar la corrupción”.