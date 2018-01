INE extienden plazo de convocatoria para supervisores, asistentes y capacitadores electorales.

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes informa que este miércoles 17 de enero, al vencer el plazo de la Convocatoria para Supervisores/as o Capacitadores/as Asistentes Electorales, las tres Juntas Distritales en la entidad extenderán el horario de recepción de documentos hasta las 24:00 horas, con el objetivo de que la ciudadanía interesada en participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 tenga oportunidad de integrar su expediente y sumarse al equipo de trabajo del INE.

Los requisitos para participar en esta convocatoria son: Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con Credencial para Votar vigente; Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial; Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica; Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar las actividades de cada figura; No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral; No haber participado como representante de partido político con registro vigente o coalición en alguna elección celebrada en los últimos 3 años.

Las y los interesados deberán acudir a la Junta Distrital correspondiente al distrito electoral uninominal en el que residan con la siguiente documentación: Acta de nacimiento; Credencial para Votar vigente; Comprobante de domicilio con vigencia no mayor de 3 meses; Comprobante o constancia de estudios; CURP y RFC con homoclave expedida por el SAT; Carta que acredite su experiencia como docente, manejo o trato con grupos de personas o haber participado en algún proceso electoral federal o local.

Junta Distrital Ejecutiva Ubicación 01 Carr. Panamericana Nte. No. 323, Km 14, Col. Jesús Gómez Portugal (Margaritas), C.P. 20909, Jesús María, Ags. Tel. 965 06 50 02 Av. Aguascalientes Oriente No. 3404, El Cedazo C.P. 20263, Tel. 918 77 55 y 918 77 57 03 Av. de la Convención de 1914 Pte. No. 1626, La Concordia C.P. 20040 Tel. 996 94 11 Y 996 94 13

La aplicación del examen que tiene por objetivo evaluar los conocimientos técnicos en materia electoral para los aspirantes, se llevará a cabo a nivel nacional, el próximo sábado 20 de enero a las 11:00 horas en sedes alternas a cada una de las Juntas Distritales del INE.

Distrito Sede 01 Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Av. Convención de 1914 Pte. s/n, Fraccionamiento Norte, Desarrollo Especial Pemex, 20020) 02 Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Unidad Académica Departamental, aulas 16 a la 29 (Av. Adolfo López Mateos #1801 Ote., Fracc. Bona Gens, 20256) 03 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Edificios 115 y 116 (Av. Universidad # 940, Ciudad Universitaria, C. P. 20131

Para obtener información del proceso de reclutamiento, el INE pone a disposición los siguientes medios: la página www.ine.mx, redes sociales, Facebook INE Aguascalientes, Twitter INE_Ags; el teléfono de INETEL, 01-800-433-2000, el de la Junta Local 978 19 96 o en su caso acudir a la oficina del INE más cercana.