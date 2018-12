INE en situación crítica por recorte presupuestal

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- En su visita al estado de Aguascalientes, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, expresó que la situación en la que se ha posicionado la Cámara de Diputados ha colocado al INE en una situación crítica para realizar sus funciones constitucionales.

En rueda de prensa, el Consejero Presidente aseguró que no son las elecciones locales del país las que se ponen en riesgo ante los recortes presupuestales que ha sufrido recientemente el instituto, sino que es la participación del INE para participar en la realización de las mismas.

“Si no tenemos recursos, no tenemos modo de participar”, exclamó Córdova Vianello.

Con lo anterior, detalló que el INE ya está analizando la forma en la que se hará presente dentro del proceso electoral local en los estados de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California y Puebla, en caso de que así se decida en este último territorio.

“La situación del Congreso nos coloca en una situación crítica en donde estamos evaluando qué vamos a tener que dejar de hacer eventualmente, estamos valorando las capacidades financieras para poder participar en las elecciones”, detalló.

En el caso de Puebla, que en días recientes falleció su gobernadora en un accidente aéreo, el Consejero Presidente expresó que es una situación que evidentemente no pudo ser prevista por nadie y que afectará aún más la organización del INE en cuanto al tema financiero y de trabajo cuando se deban realizar nuevamente las elecciones en aquel estado.

Destacó a la vez que Puebla es el quinto padrón más grande del país, con un poco más de 8 mil casillas distribuidas, cuando en el resto de los otros 5 estados que realizarán elecciones locales suman en conjunto 16 mil casillas.

Por último, Córdova Vianello aseguró que el INE ya ha estado en contacto con el Gobierno Federal para manifestar su preocupación

sobre el recorte presupuestal que ha sufrido, mismo que resaltó “no fue consultado con el INE y que evidentemente tendrá algún tipo de repercusión”.

Dentro de las funciones constitucionales que tiene el INE son las de repartición de credenciales de manera gratuita, los monitoreos en los medios de comunicación (Radio y Televisión), y la realización de la fiscalización correspondiente a los partidos políticos.