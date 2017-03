Inculca el MuniAgs acciones de defensa personal para mujeres

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de las actividades conmemorativas al “Día Internacional de la Mujer”, se firmó el convenio de colaboración para la implementación del programa “Mujeres Prevenidas”, para impulsar una cultura del autocuidado que evite situaciones de riesgo a este sector; la alcaldesa de la capital, Tere Jiménez, puntualizó en el objetivo de consolidar un Aguascalientes libre de violencias.

Al signar como testigo de honor el acuerdo, la presidenta municipal explicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM), el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA) y el Instituto Aguascalentense para la Mujer (IAM), promoverán acciones para prevenir, sancionar y erradicar esta problemática.

Mediante la Dirección de Prevención del Delito de la SSPM se informará y capacitará a mujeres de 16 años de edad en adelante, con recomendaciones sobre hábitos de seguridad, protección personal, medidas de prevención en diferentes ámbitos, que les permitan salvaguardar su integridad física y la de su familia.

“En Aguascalientes las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor, son las de 20 a 29 años, en donde el 69 por ciento de ellas han enfrentado al menos un episodio de violencia. El objetivo es no solo reconocer la lucha de las mujeres durante muchos años, sino también prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. No estamos pidiendo más, ni pedimos menos, nada más igualdad entre todos los seres humanos”.

Especialmente se remarcó la relevancia de trabajar en las causas que disparan los índices de violencia, mediante una estrategia de recomposición del tejido social, con valores que desde la niñez promuevan el respeto y la equidad de género.

En este sentido, coincidió con la diputada federal, Patricia García y la regidora Jennifer Kristel Parra Salas, presidentas de la Comisión de Equidad y Género, en el Congreso de la Unión y el Cabildo Capital, respectivamente, en la importancia de impulsar, y sobre todo llevar a la práctica, iniciativas que permitan a las mujeres vivir en un mejor entorno social.

De acuerdo a lo anterior, Tere Jiménez dio a conocer que a poco más de dos meses que inició la administración que encabeza, se han atendido psicológicamente y por elementos de la Policía Municipal, en las Unidades de Atención Integral a las Violencias de Género y Familiar (UAVI) en Villas de Nuestra Señora de la Asunción e Insurgentes, a mil 800 víctimas de violencia.

Al tomar la palabra el secretario de Seguridad Pública Municipal, Capitán José Héctor Benítez López, mencionó que es indispensable que las mujeres sepan cómo actuar ante algún peligro y cómo cuidarse al abordar un taxi, acudir a un cajero automático, salir de casa, conducir su vehículo, en algún antro o bar, o si alguien las sigue en la calle.

Mencionó que toda mujer tiene derecho a que se respete su integridad, por lo que la Dirección de Prevención del Delito, que encabeza José Alfonso Ruvalcaba Jiménez, redoblará esfuerzos para que este programa llegue a un gran número de mujeres de distintos niveles socioeconómicos.

“Son para la seguridad pública el mejor aliado, he visitado colonias y me he dado cuenta que aproximadamente el 97 % de las personas que nos acompañan en el proyecto de Policía de Proximidad son mujeres. Hay estudios internacionales que indican que las damas son las que más sufren la inseguridad, hemos hecho gestiones con áreas estatales y municipales para cerrar la pinza y juntos colaboremos para empoderar a la mujer en materia de prevención”.

La directora del IMMA, Zayra Angélica Rosales Tirado, al firmar el Convenio con Beatriz Montoya Hernández, coordinadora de los Centros de Atención Integral a la Violencia de Género y representante de la titular del IAM, Ruth Pérez Cedillo, refrendó su compromiso de trabajar para prevenir y salvaguardar la integridad de las mujeres. Entre las instancias de apoyo a las cuales las mujeres pueden reportar agresiones se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el IMMA, el IAM, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S).

Cabe hacer mención que por el momento el programa “Mujeres Prevenidas” está siendo impartido en diversas escuelas preparatorias del municipio, aunque se busca que grupos vecinales de mujeres, empresas y otro tipo de sectores se sumen al interés de participar de las mismas, servicio que se pone a disposición de la ciudadanía a través del teléfono de la Dirección de Prevención del Delito 9946600 extensión 4126.