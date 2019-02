Incuantificables pérdidas para gasolineros de Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-incuantificables aún las pérdidas que ha dejado la crisis de desabasto de combustible en Aguascalientes para las cerca de 140 estaciones de servicio que hay en la entidad, señaló el Presidente de Gasolineros Unidos del Centro (Gasucen), Jesús López López.

El empresario se limitó a mencionar que las pérdidas en global son millonarias, aunque en lo particular depende del número de bombas con que opera cada estación, pues hay quien tiene hasta 12 despachadoras, hasta quien solo cuenta con 2.

El sector emplea hasta 7 mil personas, donde al momento no se registran recortes de personal y lo que prevalece para mantener la plantilla son los descansos del personal durante el tiempo en que no tienen producto las estaciones.

Insistió que el abasto no está regularizado al 100% en el estado, aunque se aligeró la crisis, más sin embargo el golpe ha sido muy duro para el gremio y por lo menos en este primer semestre del año no vislumbran ganancias por el daño que se ha registrado.

Existen estaciones de servicio que no han abierto sus puertas por este desabasto, estando varadas inversiones millonarias, aunque comenta que ya no se pueden echar para tras y no les queda más que esperar a que pase esta situación para operar, sostuvo.

“Esperemos que esto ya se acabe, que vengan tiempos mejores y por lo menos esperamos ya para la feria de San Marcos estar al 100%”.