Incrementa número de niños en cruceros en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De cara a las festividades navideñas se ha incrementado el número de niños pidiendo alguna moneda en los cruceros de la ciudad, reconoció la directora del DIF estatal, Nancy Xóchitl Macías.

La funcionaria se refirió a cruceros como Segundo Anillo y Salida a Zacatecas y Avenida Aguascalientes y Zaragoza, como dos de los puntos donde más se está viendo la presencia de menores, siendo lugares donde obtienen mayores recursos de la gente que se conduele con ellos.

De momento no se han detectado bandas de explotadores detrás de ellos, aunque sí está comprobado que en muchos casos están los mismos padres de familia de por medio al ser estos quienes los mandan o consienten esta actividad.

Se han realizado apercibimientos de padres por los riesgos que corren los menores estando en la vía pública, aunque por otra parte existe la ley de libre tránsito que no le permite a la autoridad retirarlos por la fuerza mientras no cometan algún delito.

Comentó de brigadas que han comenzado a intensificarse de parte del DIF para desalentar esta actividad, sin embargo se retiran por algún momento y posteriormente vuelven a los cruceros.

Se han detectado casos personas que van de paso por el estado entre ellos de Oaxaca, Nayarit, Veracruz y Chiapas donde los padres de familia utilizan a sus menores para obtener algún recurso.

De igual manera se han identificado a menores de hasta los 3 y 4 años que están cercanos al peligro en el arroyo vehicular.