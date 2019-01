Incertidumbre en torno a conformación de Guardia Nacional

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Existe incertidumbre en la conformación de la Guardia Nacional y sobre todo en la operación de la misma en el país, sostuvo el Vice Fiscal de Asuntos Jurídicos, Francisco Martínez Delgado.

-¿Ustedes cómo ven esta Guardia Nacional?

-Bueno (…) es un tema que polariza a la opinión de la sociedad, hay un sector de la población que seguramente está a favor y otra que no ve bien esa iniciativa del Presidente de la República y en ese contexto solo hay que esperar a que se apruebe por los diputados federales y de ahí que se nos explique la operación del grupo.

Como Fiscalía en estos momentos no existe alguna postura sobre si está bien o no su creación, donde solo queda esperar a ver cómo queda la propuesta en Ley y ver ya en la funcionalidad y en la práctica como los estados van a trabajar de manera coordinada con la federación.

Se quejó de que hasta ahora nadie les ha explicado a fondo la operatividad, donde si bien está la propuesta no se conocen más detalles.

Dejó en claro que en el momento en que se apruebe la iniciativa la Fiscalía del Estado de Aguascalientes