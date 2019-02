Incendio en un barrio de Bangladesh causa más de 67 muertos

Debate

Dacca, (EFE).-Al menos 67 personas murieron y otras 55 resultaron heridas en un incendio en un barrio de Bangladesh. El masivo siniestro ocurrió durante la madrugada en un barrio del casco antiguo de Dacca, que se propagó por varias casas tras comenzar anoche en un edificio de la zona.

“Al menos 67 personas han muerto en el incidente. Aún debemos asegurarnos del número de heridos”, declaró a Efe un portavoz del servicio de incendios capitalino, Mahfuzur Rahman, sobre el siniestro que ha devastado parte del barrio de Chawkbazar.

Numerosas personas, incluidas mujeres y niños, resultaron heridas de diversa gravedad y trasladadas a diversos centros hospitalarios de la capital bangladesí.

En el hospital Dhaka Medical College de la ciudad ingresaron 55 heridos, de los cuales 18 fueron admitidos en el área de quemados, además de recibir los cuerpos sin vida de 65 personas, dijo a Efe un portavoz del puesto de control del centro médico, Bijswijt Kumar.

“La mayoría de los cuerpos están calcinados e irreconocibles”, detalló Kumar, quien añadió que entre las víctimas mortales hay tres niños y cinco mujeres.

El incendio comenzó hacia las 22.45 hora local (16.45 GMT), en un edificio de cinco plantas conocido como Mansión Haji Wahed, en el que se encontraba un almacén de productos de plástico que horas después de ser arrasado por las llamas empezaba a tambalearse mientras el fuego se propagaba a los edificios adyacentes.

