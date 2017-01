IMSS-Aguascalientes evita amputación

Redacción

Aguascalientes.- Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes evitaron que Ivan Gabriel Alatorre Figueroa -de 44 años de edad-, perdiera la segunda pierna afectada por la neuropatía diabética.

“Me acababan de amputar la pierna izquierda cuando apareció una úlcera en la pierna derecha… avanzó y se infectó muy rápido… me dijeron que tenían que volver a amputar y fue cuando decidí acudir al IMSS a pedir una segunda opinión”, comparte el paciente.

La cirujana cardiotorácica y vascular del Hospital General de Zona (HGZ) No.1 del IMSS, doctora Issadora Marmolejo Hernández, comenta que recibió al paciente con una lesión localizada en la planta del pie derecho. Era una úlcera infectada de 15 cm, profunda con exposición de tendones y hueso, con exudado purulento.

El paciente Alatorre Figueroa llegó al IMSS con indicaciones de médicos externos, para proceder con una segunda amputación, no obstante, un equipo interdisciplinario de salud, liderado por la doctora Marmolejo; decidieron iniciar el manejo con los nuevos métodos que tiene el IMSS para rescatar extremidades afectadas por la neuropatía diabética.

“Cuando Ivan decide venir al IMSS a buscar una segunda opinión, lo encontramos con una neuropatía diabética que favoreció el desarrollo de una úlcera que ya había afectado planos profundos. Afortunadamente, en el IMSS tenemos protocolos de manejo, estudio y tratamiento del pie diabético, que nos permitieron rescatar esa pierna”.

Isadora Marmolejo detalló que en la Delegación Aguascalientes del IMSS, este tipo de patologías se tratan con métodos nuevos; que incluyen sistemas de vacío, apósitos, plata y antisépticos, entre otros, que complementan la valoración neurológica, vascular y de todas aquellas especialidades que resulten necesarias para cada caso.

“Los tratamientos son individualizados. En el caso de Ivan, utilizamos aseo quirúrgico y uso de sistema VAC (sistema de vacío), con recambios dos veces por semana, apósitos y piel cultivada… y en cinco meses de tratamiento, obtuvimos resultados positivos”, explicó.

Dependiendo de la severidad de las lesiones, este tipo de manejo disminuye el riesgo de amputación, mejorando calidad de vida y reintegrando al paciente a su vida laboral. Los nuevos métodos tienen éxito en más del 60 por ciento de los casos, dependiendo de los daños y enfermedades coexistentes.

“Actualmente, la úlcera no rebasa los dos centímetros de diámetro, se encuentra en franca recuperación y -con los debidos cuidados- la pierna se encuentra fuera de riesgo de amputación”, aseguró la experta.

Ivan Gabriel Alatorre externó: “Mi familia y yo estamos muy agradecido con la doctora Isadora y con todo el personal del IMSS. Me siento muy motivado a echarle ganas para que la diabetes no me gane y estoy muy contento de poder decirle a otros jóvenes y a otros pacientes con diabetes, que no se den por vencidos y que existen muchas alternativas para salir adelante”.