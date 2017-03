Impulsará el MuniAgs acciones enfocadas a la equidad de género en todas su áreas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal de Aguascalientes, Tere Jiménez, refrendó el compromiso de su administración por impulsar acciones que garanticen la igualdad de género, buscando que la administración a su cargo sea reconocida como el primer municipio que logre este objetivo.

La alcaldesa añadió, que la mitad de la población en el municipio son mujeres y uno de cada cinco hogares cuenta con el sostén de una jefa de familia, de ahí que es importante voltear a ver y fortalecer a este sector poblacional.

Tere Jiménez, reconoció el trabajo que día a día realizan las madres solteras en la capital, señalando que Aguascalientes tiene un elevado número de ellas que con mucho esfuerzo han sacado adelante a nuestro municipio.

En este sentido se congratuló con la reciente aprobación de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal que dijo, durante su administración, destinará parte importante de sus funciones a la atención de las mujeres jefas de familia que quieran fortalecer su economía, ello buscando empoderar a este sector que mantiene una lucha histórica por la igualdad y por el respeto de sus derechos.

La presidenta municipal de Aguascalientes refrendó que se trabajará en el desarrollo de estrategias transversales entre las diferentes dependencias que conforman el Ayuntamiento Capital a fin de impulsar el desarrollo integral de las mujeres y de este modo, puedan continuar ganando espacios en la sociedad, dijo que la administración a su cargo está conformada por un importante número de mujeres que en muchos casos son las encargadas de tomar decisiones a favor de programas en apoyo al sector femenino debido a la sensibilidad que tienen para lograr que los proyectos destinados al sector impacten de la mejor manera posible.

“Aquí en Aguascalientes los programas sociales y los mayores beneficios son para mujeres, sin dejar de lado a los hombres, yo siempre he peleado por esta igualdad, por esta equidad, yo creo que tenemos que dar muchos pasos todavía pero hay que ir trabajando para que exista la igualdad.”

Actualmente y con el propósito de disminuir los índices de violencia de género, el Municipio de la Capital cuenta con dos Unidades de Atención a la Violencia (UAVI).

En su oportunidad, la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA), Zayra Angélica Rosales Tirado, indicó que en las dos UAVI, una ubicada en Villas de Nuestra Señora de la Asunción y la otra en la Delegación Insurgentes, se cuenta con intervenciones de trabajo social, atención jurídica, grupos de mujeres con talleres, brigadas, psicología, área médica y atención policial y mencionó que durante los meses de enero y febrero, fueron atendidas 1833 mujeres y 82 hombres y añadió el 89.4 % de las mujeres casadas o que viven en unión libre, han sido violentadas de alguna forma por sus parejas, y no han presentado denuncia.

Finalmente, Zayra Rosales, dio a conocer que se realizarán una serie de eventos para conmemorar esta importante fecha y explicó que como parte de esta dinámica, el domingo 5 de marzo, tendrá lugar una carrera en conjunto con la Fundación Mujer Contemporánea, en punto de las 8:00 horas, en la Av. Gómez Morín; posteriormente, el lunes 6, se realizará la Feria de los Derechos de la Mujer en la Delegación Peñuelas a las 10:00 a.m.; el 7 de marzo se efectuará la premiación a la Convocatoria Fotográfica “Mujer, un Lente, tu Reflejo”, en los patios de Palacio Municipal a las 9:00 a.m.; el día 8 de marzo, en el Auditorio T. Chávez, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se desarrollará un panel con diputadas federales, académicos y organismos de la sociedad civil, donde se expondrán temas referentes al empoderamiento de las mujeres y para finalizar con estas actividades, el 10 de marzo en el Teatro Morelos, se llevará a cabo el panel “Cómo ser mamá, mujer, empresaria y no morir en el intento”, en conjunto con Mujeres Empresarias de Aguascalientes (MEMAC).