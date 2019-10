Impugna PRI de Aguascalientes al IEE recursos por 4 mdp en prerrogativas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Mientras al PRI se le están retirando recursos, otros partidos que no alcanzaron registro tendrán presupuesto para el siguiente año, se quejó Enrique Juárez Ramírez, presidente del PRI Aguascalientes.

“Con todo respeto, no entendemos porqué el Consejo del Instituto Estatal Electoral (IEE) no está aplicando el ordenamiento jurídico que establece que los partidos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación deben perder su registro”, apuntó.

Al respecto, el dirigente tricolor adelantó que el instituto político que preside ha presentado una impugnación contra los criterios que dijo asumió el IEE, luego que se le plantea retirar prerrogativas por cuatro millones de pesos, de un total de nueve millones contemplados.

“Estamos en un proceso de impugnación que estamos peleando los derechos del partido al querer darnos las prerrogativas del 2020 conforme al resultado de la elección municipal cuando el Código Electoral es claro y señala que debe ser de acuerdo a la elección de diputados locales”, manifestó Juárez Ramírez.

– ¿Para cuándo se define la impugnación?

– Hay periodo vacacional en el Tribunal Electoral, entonces esperamos que a inicios del siguiente mes recibamos la resolución correspondiente.

El dirigente tricolor reconoció que este eventual recorte de prerrogativas “será un impacto brutal”.

En la pasada elección por la renovación de las once alcaldías, el partido Unidos Podemos Más ni siquiera alcanzó el dos por ciento de la votación; pero el IEE lo contempla en su presupuesto para el siguiente año.