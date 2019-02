Impropio si precandidatos del PRI solamente buscan una regiduría: Gómez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para el diputado priista Juan Manuel Gómez Morales, la baraja de precandidatos del tricolor para la alcaldía de Aguascalientes es muestra de un relevo generacional en el tricolor.

“La realidad es que es un relevo de cuadros, los partidos políticos se tienen que ir renovado. Es una renovación generación que se había pedido y ahí está”, consideró en entrevista.

El PRI abrió un proceso interno de selección para la candidatura a la alcaldía capitalina y donde se anotaron Hazel Montejano, Cristian Muñoz, Nezahualcóyotl Ventura y Tagosam Salazar. El o la candidata será elegido en marzo.

Ante los cuestionamos de que no son cuadros con fuerza ni siquiera al interior del partido, Gómez Morales apuntó: “yo creo que si alguien se inscribe es para competir y ganar. No solamente para decir que fueron precandidatos, veo que tienen muchas ganas y pueden dar buenos resultados”.

Sin embargo, el diputado priista sí objetó que los aspirantes se hubiesen anotado en aras de perseguir una posición de regiduría del próximo Cabildo.

“No creo, pues no es tan fácil decir me inscribo y tengo derecho. Pero más bien creo que debemos esperar a que salga el candidato y luego al interior del partido ver ese tipo de cuestiones pues se vería no muy propio”, comentó.

El entrevistado descartó que se encuentre definida la elección por la alcaldía de Aguascalientes que gobierna el PAN y donde se viven jaloneos entre los titulares de palacio de gobierno y de municipio por la candidatura.

“Ya no hay una elección fácil, puede haber sorpresas y el electorado es muy volátil en estos tiempos. Depende del candidato”, resumió.

– ¿El desgaste entre los dos palacios le puede afectar al PAN?

– Yo respeto lo que pase en otros partidos y no opino de otros partidos que no sean el mío.

El próximo 2 de junio serán las votaciones por la alcaldía de Aguascalientes. Posición que el PRI perdió desde el año 2013.