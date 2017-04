Implementan operativo de Protección Civil por Semana Santa en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El Municipio de Jesús María, alista una serie de operativos especiales con motivo de la Semana Santa 2017, en los cuales participarán Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como Áreas Comerciales de la Secretaría del Ayuntamiento en coordinación con Gobierno del Estado.

Lo anterior, por instrucción del alcalde Noel Mata Atilano, quien manifestó que el gobierno municipal busca prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de propios y visitantes “ante las actividades religiosas y de esparcimiento de esta temporada, es necesario estar preparados para atender cualquier emergencia, pero ante todo, para prevenir y evitar que sucedan incidentes”, indicó.

Por primera vez en el municipio, se colocarán en presas y embalses señalética para alertar a la población sobre los riesgos que implica nadar en estos lugares, particularmente en las presas Abelardo Rodríguez y El Chichimeco, donde se contará con un grupo de vigilancia, así como monitoreo en los embalses de las comunidades de Tapias Viejas, Gracias a Dios, Los Arquitos y San Lorenzo. Cabe destacar que el cuerpo de bomberos de Jesús María, también estará alerta ante el riesgo de incendios.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dispondrá de puntos de revisión en los caminos, carreteras municipales y centros turísticos de Jesús María.

Por su parte, el departamento de Áreas Comerciales, despejará el comercio ambulante en las calles Mina y Alfarero a fin de que se lleven a cabo las actividades religiosas sin ningún contratiempo.

Los operativos de vigilancia, se contemplan también en Maravillas y San Antonio de los Horcones, donde tradicionalmente se hacen representaciones del Viacrucis con una importante afluencia.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron a la población en general una serie de recomendaciones para estos días de asueto. Al salir de casa cerrar el suministro de gas y las llaves de agua; desconectar los aparatos eléctricos; cerrar bien puertas y ventanas; al realizar algún recorrido, se recomienda avisar a algún familiar y finalmente no dejar a animales solos en casa.

Al acudir a presas y bordos es muy importante no nadar, controlar el consumo de bebidas alcohólicas, no tirar basura y mantener siempre vigilados a los niños; antes de retirarse de un lugar de esparcimiento al aire libre, en caso de haber encendido una fogata, verificar que esté apagada; así como no descuidar objetos personales y aceptar siempre las recomendaciones de las autoridades. Finalmente, a los conductores se recomienda revisar el vehículo antes de partir y asegurarse de tener todas las herramientas de seguridad necesarias (triángulo, goma de repuesto, linterna y botiquín de primeros auxilios); utilizar siempre el cinturón de seguridad; no consumir bebidas alcohólicas; ceder el paso a los vehículos de emergencias.